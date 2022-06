Incastrato il ladro del bancomat grazie alla memoria dei carabinieri. Il 46enne si era impossessato di 600 euro dimenticati da un cliente ...

(Di martedì 21 giugno 2022) FABRIANO È stato fermato in un classico posto di blocco, ma non ha fatto i conti con la buonadei duein servizio che, sette mesi prima, avevano ben memorizzato la sua faccia in ...

FABRIANO È stato fermato in un classico posto di blocco, ma non ha fatto i conti con la buona memoria dei due carabinieri in servizio che, sette mesi prima, avevano ben memorizzato la sua faccia in ...... nel Napoletano , dove l'anziana donna di 76enne, vittima del, è ricoverata in condizioni ... Si tratta del 36enne Giovanni Aliperta,dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. ... Incastrato il ladro del bancomat grazie alla memoria dei carabinieri. Il 46enne si era impossessato di 600 eur È ancora grave in terapia intensiva la donna di 76 anni coinvolta in una lite con un ladro che aveva scoperto in casa a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. L'anziana signora era da sola nella sua ...A distanza di qualche giorno dal fattaccio, anche il presunto autore del raid al bar della stazione ferroviaria è finito nella rete dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia d ...