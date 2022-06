In Italia non va internet, disagi ovunque: cos’è successo (Di martedì 21 giugno 2022) Tantissime le segnalazioni da parte di utenti che provano a entrare su vari siti e non ci riescono. Cosa sta succedendo in queste ore in Italia? I disagi si sono registrati un po’ ovunque: nei siti che offrono servizi al cliente, nella connessione ai social e nelle redazioni di molte testate di informazione. I social hanno registrato un alto numero di segnalazioni, ancora il problema non è del tutto risolto. Problemi di connessione: lo ammette Facebook Facebook ha ufficializzato i problemi di navigazione degli Italiani in un comunicato ufficiale. “Molti utenti in Italia hanno segnalato di non riuscire a effettuare l’accesso a Facebook e ai suoi servizi. Anche dopo aver inserito le credenziali corrette, Facebook mostra una pagina con scritto ‘Errore di accesso’ e ‘Si è verificato un errore imprevisto. ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 giugno 2022) Tantissime le segnalazioni da parte di utenti che provano a entrare su vari siti e non ci riescono. Cosa sta succedendo in queste ore in? Isi sono registrati un po’: nei siti che offrono servizi al cliente, nella connessione ai social e nelle redazioni di molte testate di informazione. I social hanno registrato un alto numero di segnalazioni, ancora il problema non è del tutto risolto. Problemi di connessione: lo ammette Facebook Facebook ha ufficializzato i problemi di navigazione deglini in un comunicato ufficiale. “Molti utenti inhanno segnalato di non riuscire a effettuare l’accesso a Facebook e ai suoi servizi. Anche dopo aver inserito le credenziali corrette, Facebook mostra una pagina con scritto ‘Errore di accesso’ e ‘Si è verificato un errore imprevisto. ...

