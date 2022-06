Il Pd: 'Bene che le lacerazioni M5s non siano ricadute sul governo' (Di martedì 21 giugno 2022) Pericolo scampato? Al momento sì ma chissà se durerà fino alla fine della legislatura o no. "L'importante" era "evitare che le divisioni e le lacerazioni del M5S ricadessero sul governo e soprattutto ... Leggi su globalist (Di martedì 21 giugno 2022) Pericolo scampato? Al momento sì ma chissà se durerà fino alla fine della legislatura o no. "L'importante" era "evitare che le divisioni e ledel M5S ricadessero sule soprattutto ...

Pubblicità

Paoletta_F : 'Qualunque sia la vostra passione, io auguro a tutti voi di provare le stesse cose che sto provando io stasera' ??… - ZanAlessandro : #Zaia dice che #CloeBianco era una donna a tutti gli effetti e che i suoi diritti erano garantiti dalla Costituzion… - marcocappato : Sì ma quale legge? Quella che avete votato alla Camera che discrimina alcuni malati (es. terminali cancro) escluden… - DumboDruey : @Lussy63 @turons89 No problem. Era solo per capire meglio. Non capivo bene che forme si potesse vedere lì in mezzo. - hallomememe : RT @PaneeCinismo: THE POEM: 'I migliori haters sono i tuoi fan, perchè devono studiare bene quello che fai per poi sputare veleno.' THE PO… -