Fabrizio Moretti apre una galleria a Londra - Cronaca - lanazione.it

tvprato : Il grande antiquario pratese Fabrizio Moretti apre una nuova galleria nel quartiere londinese di St James's

Il prossimo primo luglio aprirà una nuova sede londinese dellaFine Art. La galleria specializzata in dipinti e sculture Old Master fondata da, inaugurerà ...Dal 1° luglio, è specializzata in dipinti e sculture 'Old Master' LaFine Art, galleria specializzata in dipinti e sculture 'Old Master' fondata da, si prepara a inaugurare il prossimo primo luglio una nuova sede a Londra, nel quartiere di St. James's. Situata ai numeri 12 - 13 di Duke Street, la nuova galleria si sviluppa su due ... Fabrizio Moretti apre una galleria a Londra "Stile sobrio e qualità museale": Moretti Fine Art, specializzata in dipinti e sculture Old Master, inaugura il 1° luglio il nuovo spazio ...Firenze, 21 giugno 2022 - Il prossimo primo luglio aprirà una nuova sede londinese della Moretti Fine Art. La galleria specializzata in dipinti e sculture Old Master fondata da Fabrizio Moretti, inaug ...