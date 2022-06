Esplode il camper mentre cucinano | muoiono marito e moglie

Pubblicità

È morto al Policlinico di Milano l'uomo di 81 anni che era rimasto gravemente ustionato a Rozzano (Milano) domenica scorsa nell'esplosione del suo, costata la vita alla moglie di 77 anni. Originario di Ravenna come la consorte, l'anziano aveva riferito che l'esplosione era avvenuta mentre stava cucinando. L'onda d'urto lo aveva spinto ...E' una coppia ravennate quella vittima della tragedia avvenuta domenica 19 giugno 2022 a Rozzano, nel Milanese, dove per cause in corso di accertamento unè stato distrutto dalle fiamme in seguito a un'esplosione. Morta la donna, Vena Petruzza, 77enne originaria di Cosenza ma residente in città, grave invece il marito, un 81enne di Ravenna, ...È morto al Policlinico di Milano l'uomo di 81 anni che era rimasto gravemente ustionato a Rozzano (Milano) domenica scorsa nell'esplosione del suo camper, costata la vita alla moglie di 77 anni. (ANSA ...Ferito anche un altro uomo, di 31 anni, che ha tentato di spegnere l'incendio. O, almeno, ha ricostruito alcuni momenti: quando c'è stata la prima esplosione, che l'ha scaraventato fuori, stava cucina ...