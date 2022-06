Ecco E4Shield | il dispositivo che inattiva il Covid al chiuso

(Di martedì 21 giugno 2022) Uno strumento innovativo in grado dire la circolazione nell'aria non solo del ceppo originario del virus19 ma anche delle sue varianti Wuhan, Delta e Omicron e perciò particolarmente ...

Pubblicità

tempoweb : Onde elettromagnetiche per distruggere il #Covid: ecco #E4Shield #virus #covid19 #21giugno #iltempoquotidiano… -

è un dispositivo di piccole dimensioni che si basa sulla tecnologia della risonanza elettromagnetica e sarà disponibile in due versioni: una installabile a parete e una "indossabile": "Con 2 ...è un dispositivo di piccole dimensioni che si basa sulla tecnologia della risonanza elettromagnetica e sarà disponibile in due versioni: una installabile a parete e una 'indossabile': 'Con 2 ...Milano, 21 giu. (askanews) - Uno strumento innovativo in grado di inattivare la circolazione nell'aria non solo del ceppo originario del virus ...Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - Covid, arriva la tecnologia che lo 'inattiva' negli ambienti chiusi. Si chiama E4Shield, è programmabile in ...