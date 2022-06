Damiano dei Maneskin canta in mutande sul palco: ecco perché – VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Ogni promessa è debito, recita un antico detto. E Damiano David, frontman dei Maneskin, ha tenuto fede alla parola data e al Pinkpop Festival, rassegna annuale di musica rock che si tiene a Landgraaf, nei Paesi Bassi, si è esibito in mutande sul palco. Proprio così. Il motivo? Aveva preso l’impegno in un’intervista rilasciata prima di cantare e lo ha portato a termine decisamente con grande disinvoltura. Una performance meravigliosa dei Maneskin in Olanda, che ha ottenuto anche il beneplacito e i ringraziamenti del frontman dei Pearl Jam, uno dei gruppi simbolo del grunge, rock alternativo e hard rock. L’ascesa dei quattro ragazzi, partiti dalle strade di Roma, è inarrestabile. E tra i record raggiunti, da oggi, si può annoverare anche un’esibizione in mutande al più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Ogni promessa è debito, recita un antico detto. EDavid, frontman dei, ha tenuto fede alla parola data e al Pinkpop Festival, rassegna annuale di musica rock che si tiene a Landgraaf, nei Paesi Bassi, si è esibito insul. Proprio così. Il motivo? Aveva preso l’impegno in un’intervista rilasciata prima dire e lo ha portato a termine decisamente con grande disinvoltura. Una performance meravigliosa deiin Olanda, che ha ottenuto anche il beneplacito e i ringraziamenti del frontman dei Pearl Jam, uno dei gruppi simbolo del grunge, rock alternativo e hard rock. L’ascesa dei quattro ragazzi, partiti dalle strade di Roma, è inarrestabile. E tra i record raggiunti, da oggi, si può annoverare anche un’esibizione inal più ...

