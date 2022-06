“C’è la firma”. GF Vip 7, primo concorrente ufficiale: Alfonso Signorini inizia col botto (Di martedì 21 giugno 2022) GF Vip 7, tra i concorrenti ufficiali spunta un nome pesante. Tra mille indiscrezioni si tratta del primo sul quale non ci sarebbero dubbi. Altre indiscrezioni nei giorni scorsi erano filtrate. Su tutte quelle che riguardano l’ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese. Diverse riviste di gossip avevano dato il suo arrivo per certo. “Antonino ha ceduto alle lusinghe del GF Vip”, si legge. Dopo la ritrosia iniziale avrebbe messo da parte dubbi e perplessità e si sarebbe lasciato convincere da Alfonso Signorini ad intraprendere una nuova avventura, la prima per lui nel mondo dello spettacolo. Tra i nomi spuntano Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas. Stando a quanto rivelato in anteprima da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) GF Vip 7, tra i concorrenti ufficiali spunta un nome pesante. Tra mille indiscrezioni si tratta delsul quale non ci sarebbero dubbi. Altre indiscrezioni nei giorni scorsi erano filtrate. Su tutte quelle che riguardano l’ex di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese. Diverse riviste di gossip avevano dato il suo arrivo per certo. “Antonino ha ceduto alle lusinghe del GF Vip”, si legge. Dopo la ritrosiale avrebbe messo da parte dubbi e perplessità e si sarebbe lasciato convincere daad intraprendere una nuova avventura, la prima per lui nel mondo dello spettacolo. Tra i nomi spuntano Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style. E ancora: Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso), Asia Gianese e Max Felicitas. Stando a quanto rivelato in anteprima da ...

