Boxe | i piazzamenti degli italiani nei ranking mondiali IBF | WBC | WBA e WBO Presto una chance iridata per Michael Magnesi?

Leggi su oasport

(Di martedì 21 giugno 2022)è l’unico italiano che al momento è Campione del Mondo nell’universo della, ma il laziale è in possesso “soltanto” della cintura IBO dei pesi superpiuma. Questa sigla non è tra le quattro più importanti a livello globale (WBA, WBO, WBC, IBF) e non è riconosciuta da tutte le Federazioni Nazionali, dunque ha un peso inferiore rispetto ai titoli messi in palio dalle quattro organizzazioni di vertice. L’imbattuto 27enne ha difeso la corona lo scorso 9 aprile contro Dennis Contreras e ha dimostrato di avereottimi numeri, tanto che è risalito neidelle varie sigle: 10° per la IBF, 14° per la WBC, 15° per la WBA. Il nostro portacolori meriterebbe unaper un titolo mondiale più importante rispetto a quello attuale. Shakur Stevenson, Joe Cordina e ...