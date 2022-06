Armi all'Ucraina, Draghi in Senato: intervento in diretta. M5S, Di Maio verso l'addio (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 - È in corso la riunione tra governo e maggioranza sulla risoluzione sulle comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi in vista del prossimo Consiglio Ue, in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giugno 2022 - È in corso la riunione tra governo e maggioranza sulla risoluzione sulle comunicazioni del presidente del consiglio Marioin vista del prossimo Consiglio Ue, in ...

Pubblicità

Corriere : Armi all’Ucraina? La Lettonia ne invia più dell’Italia (e ha meno abitanti di Milano) - GiovaQuez : Endorsement di livello da parte di chi ieri criticava i vaccini come oggi le armi all'Ucraina. Anche per Alternativ… - fattoquotidiano : Il fronte. Oggi i difensori perdono 2-300 soldati al giorno e non riescono a rimpiazzarli a breve. Gli aiuti occide… - WonderW87466450 : RT @CPF02294951: No alle armi, no all'escalation....e poi si accordano per dare il pieno mandato a Draghi su tutto. Infami è poco! - fabius10scudi : RT @dottorbarbieri: ????Il Governo italiano intende continuare a sostenere l'Ucraina così come QUESTO PARLAMENTO CI HA DATO MANDATO DI FARE (… -