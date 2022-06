"Al buio per 14 ore". Milanesi esasperati dai black out continui (Di martedì 21 giugno 2022) Ancora black out in diverse zone di Milano. In alcuni casi l'elettricità è mancata per 14 ore e i cittadini, che devono fronteggiare il caldo record degli ultimi giorni, sono ormai esasperati Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Ancoraout in diverse zone di Milano. In alcuni casi l'elettricità è mancata per 14 ore e i cittadini, che devono fronteggiare il caldo record degli ultimi giorni, sono ormai

Pubblicità

NicolaPorro : La #Russia taglia le forniture di #gas. In caso di emergenza? Ecco il piano segreto del #governo ?? - GrandeOrienteit : BUON #SOLSTIZIODESTATE 2022! Il solstizio è un evento astronomico di particolare rilevanza per la #Massoneria per… - AlexBazzaro : Già me li vedo gli articoli deliranti in cui ti spiegano la bellezza di stare al buio e al freddo per un nobile sco… - Honus888 : RT @ValeDomenici: Da grande vorrei fare l'illustratrice di libri per bambini, pensare tutto il giorno a come disegnare il mostro della rabb… - rhapsvody : conoscete collezionisti? come faccio a conservare al meglio biglietti di vecchi concerti? per evitare che si rovini… -