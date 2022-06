West Ham e Fulham nell’inquadratura mentre la Juventus sanziona l’uscita di Pellegrini (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 00:50:28 Giorni caldissimi in redazione! Si ritiene che sia il West Ham United che il Fulham esprimano un vivo interesse per un attuale membro della linea di fondo dei giganti italiani della Juventus. Il giocatore in questione? Luca Pellegrini. Per chi non lo sapesse, Pellegrini, terzino sinistro di 23 anni, ha trascorso la scorsa stagione a fare il suo mestiere a Torino, sulla scia di una serie di periodi di prestito lontano dalla Juve, squadra madre. E, tutto sommato, il nazionale italiano, una volta con presenze, ha continuato a godere di una solida campagna, collezionando 21 presenze in tutte le competizioni, agendo come un’opzione di rotazione capace con il più esperto Alex Sandro. Luca Pellegrini con qualche passaggio e ritrova Alvaro Morata ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 00:50:28 Giorni caldissimi in redazione! Si ritiene che sia ilHam United che ilesprimano un vivo interesse per un attuale membro della linea di fondo dei giganti italiani della. Il giocatore in questione? Luca. Per chi non lo sapesse,, terzino sinistro di 23 anni, ha trascorso la scorsa stagione a fare il suo mestiere a Torino, sulla scia di una serie di periodi di prestito lontano dalla Juve, squadra madre. E, tutto sommato, il nazionale italiano, una volta con presenze, ha continuato a godere di una solida campagna, collezionando 21 presenze in tutte le competizioni, agendo come un’opzione di rotazione capace con il più esperto Alex Sandro. Lucacon qualche passaggio e ritrova Alvaro Morata ...

