Ultime Notizie Roma del 20-06-2022 ore 16:10 (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno completo in Ucraina secondo lo Stato maggiore delle Forze Armate di Kiev i soldati russi rimasti uccisi dall' inizio dell' invasione sono 33800 di cui 200 Nell'ultimo giorno prosegue intanto lo pensi di Mosca colpita la città natale del presidente zielinski età che eri russi Milano cieli e combattimenti senza sosta severodonetsk dove le forze ucraine hanno perso il controllo di un distretto Il portavoce della Repubblica Popolare di lugansk fai sapere che i militari ucraini che si sono Arresi presso l'impianto chimico sono detenuti nella regione elezioni in Francia è una situazione inedita che rappresenta un rischio per il nostro paese viste le sfide che dobbiamo affrontare i sia sul piano Nazionale che internazionale così la premier francese ha ...

