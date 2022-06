Scherma, Europei 2022: l’Ungheria si prende il titolo nella sciabola maschile. Bronzo storico per la Turchia (Di lunedì 20 giugno 2022) Aron Szilagyi riscatta la delusione dell’individuale e guida la sua Ungheria al titolo europeo nella prova a squadre di sciabola maschile. Il quartetto magiaro si è imposto con il punteggio di 45-39 in finale sull’Ucraina in una finale combattuta e che si è decisa negli ultimi assalti. Semplicemente incredibile la medaglia di Bronzo conquistata dalla Turchia. Un podio storico per i padroni di casa, che sono andati oltre ogni possibile aspettativa, centrando un terzo posto clamoroso. nella finalina i turchi hanno sconfitto la Francia per 45-39. Scherma, L’ALBA DI UN NUOVO DREAM TEAM! Favaretto, Errigo e Volpi demoliscono la Francia e sono campionesse d’Europa! Una squadra quella turca con due ragazzi di sedici anni, con quasi tutti gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Aron Szilagyi riscatta la delusione dell’individuale e guida la sua Ungheria aleuropeoprova a squadre di. Il quartetto magiaro si è imposto con il punteggio di 45-39 in finale sull’Ucraina in una finale combattuta e che si è decisa negli ultimi assalti. Semplicemente incredibile la medaglia diconquistata dalla. Un podioper i padroni di casa, che sono andati oltre ogni possibile aspettativa, centrando un terzo posto clamoroso.finalina i turchi hanno sconfitto la Francia per 45-39., L’ALBA DI UN NUOVO DREAM TEAM! Favaretto, Errigo e Volpi demoliscono la Francia e sono campionesse d’Europa! Una squadra quella turca con due ragazzi di sedici anni, con quasi tutti gli ...

