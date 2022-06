Riforma reclutamento docenti, è il giorno decisivo. Bianchi: “Vero problema è caduta demografica, rischiamo di non formare le prime classi” (Di lunedì 20 giugno 2022) giorno decisivo per la Riforma del reclutamento docenti (il decreto legge n.36). Nella mattinata colloqui tra le forze di maggioranza e quelle del governo per trovare un punto d'incontro sugli articoli 44 e 45, quelli che riguardano la scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022)per ladel(il decreto legge n.36). Nella mattinata colloqui tra le forze di maggioranza e quelle del governo per trovare un punto d'incontro sugli articoli 44 e 45, quelli che riguardano la scuola. L'articolo .

Pubblicità

GazzettaDellaSc : Riforma reclutamento docenti, è il giorno decisivo per le modifiche: gli ultimi aggiornamenti… - ProDocente : Riforma reclutamento docenti, è il giorno decisivo per le modifiche: gli ultimi aggiornamenti - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, è il giorno decisivo per le modifiche: gli ultimi aggiornamenti - cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Riforma reclutamento, appello di Pittoni (Lega): “Superare il precariato storico, graduatorie di merito per gli idonei” h… - ProDocente : Riforma reclutamento, appello di Pittoni (Lega): “Superare il precariato storico, graduatorie di merito per gli ido… -