Maturità 2022 | date e prove | come saranno gli Esami di Stato

(Adnkronos) – Meno di 48 ore separano 539.678 fra studentesse e studenti dalla Maturità 2022. Le date per le prove per gli Esami di Stato si avvicinano: il 22 giugno alle 8.30, con la prima prova di italiano predisposta su base nazionale, suonerà la speciale campanella per i maturandi. Dei 522.873 candidati interni, saranno 92.828 gli studenti dagli istituti professionali, 167.718 dagli Istituti tecnici e 262.327 dai Licei. Ecco, prova per prova, come sarà articolato l'Esame. Per la prima prova scritta alle candidate e ai candidati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere ...

