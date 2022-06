Lo spin-off di Yellowstone con Helen Mirren e Harrison Ford cambia titolo, e per un motivo ben preciso (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ultimo spin-off di Yellowstone della Paramount+ cambia titolo. Il nuovissimo progetto televisivo che vanta nel cast attori del calibro di Harrison Ford e Helen Mirren, si intitolava 1932, almeno fino al colpo di scena. Il titolo dello spin-off di Yellowstone inverte i numeri e sarà infatti 1923. Dietro al cambio di programma c’è una ragione più che valida. Secondo il servizio di streaming, il titolo è più appropriato perché la serie esplorerà la fine della prima guerra mondiale e l’inizio del proibizionismo. Il nuovo capitolo di quella che la Paramount+ chiama la “storia delle origini” di Yellowstone – iniziata con il popolarissimo spin-off ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) L’ultimo-off didella Paramount+. Il nuovissimo progetto televisivo che vanta nel cast attori del calibro di, si intitolava 1932, almeno fino al colpo di scena. Ildello-off diinverte i numeri e sarà infatti 1923. Dietro al cambio di programma c’è una ragione più che valida. Secondo il servizio di streaming, ilè più appropriato perché la serie esplorerà la fine della prima guerra mondiale e l’inizio del proibizionismo. Il nuovo capitolo di quella che la Paramount+ chiama la “storia delle origini” di– iniziata con il popolarissimo-off ...

Pubblicità

Guess_we_should : @com0unG E vogliono pure fare uno spin off su di lui ma il coraggio - spyheeda : appena notato un parallel rogan tristissimo nello spin off mi faccio fuori - suroshrena : @Inside_Out_3 @SlowerOne_ Ha off spin dalta hai - SerenaPic_ : @bontenrerun Per farmi smashare takeomi ci vorrebbe un miracolo non uno spin off - Haitani_wh0re : Lo spin off sui Kawata lo necessito come ne andasse della mia vita (anche uno sugli Haitani già che stiamo parlando… -