Lander cinese Chang’e-5 scopre origine dell’acqua sulla Luna (Di lunedì 20 giugno 2022) – Nei campioni di rocce Lunari prelevati dal Lander cinese Chang’e-5 nel dicembre del 2020 e portati sulla Terra nel 2021, dall’Orbiter della missione, sigillati in una capsula, è stata rilevata presenza di acqua. Secondo Jianjun Liu e Bin Liu e colleghi, dell’Accademia cinese delle Scienze, l’acqua Lunare, per la maggior parte, avrebbe origine autoctona, mentre solo una piccola parte si sarebbe formata grazie al contributo esterno del vento solare. “Per la prima volta al mondo, i risultati dell’analisi di laboratorio dei campioni arrivati sulla Terra e i dati spettrali derivanti dalle indagini fatte sulla superficie Lunare sono stati utilizzati congiuntamente per esaminare la presenza, la forma e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) – Nei campioni di rocceri prelevati dal-5 nel dicembre del 2020 e portatiTerra nel 2021, dall’Orbiter della missione, sigillati in una capsula, è stata rilevata presenza di acqua. Secondo Jianjun Liu e Bin Liu e colleghi, dell’Accademiadelle Scienze, l’acquare, per la maggior parte, avrebbeautoctona, mentre solo una piccola parte si sarebbe formata grazie al contributo esterno del vento solare. “Per la prima volta al mondo, i risultati dell’analisi di laboratorio dei campioni arrivatiTerra e i dati spettrali derivanti dalle indagini fattesuperficiere sono stati utilizzati congiuntamente per esaminare la presenza, la forma e ...

