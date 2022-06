Kim Kardashian travolta dalle polemiche sull’abito di Marylin, fuga ai Tropici in cerca di relax (Di lunedì 20 giugno 2022) Amore in vacanza per Kim Kardashian e il suo Pete Davidson. Su Instagram, la star ha postato delle foto col suo fidanzato mentre si rilassa in spiaggia e in acqua durante una dolce vacanza tropicale. Che sia stata una partenza per scampare alla bufera sul vestito del Met Gala? Negli ultimi giorni, Kim è stata travolta dalle polemiche sull’abito che ha indossato al Met Gala, lo stesso di Marylin Monroe, che dopo l’evento sarebbe stato rovinato dalle sue curve prorompenti. “Ma perchè gliel’hanno dato?”, “Ma non avete visto che faceva fatica a salire sulle cosce?”: pioggia di critiche sui social per la star di Netflix che, sembra aver voluto staccare la spina e immergersi in un paradisiaco ambiente tropicale. In realtà, a smentire quanto verficatosi sull’iconico abito, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 20 giugno 2022) Amore in vacanza per Kime il suo Pete Davidson. Su Instagram, la star ha postato delle foto col suo fidanzato mentre si rilassa in spiaggia e in acqua durante una dolce vacanza tropicale. Che sia stata una partenza per scampare alla bufera sul vestito del Met Gala? Negli ultimi giorni, Kim è statache ha indossato al Met Gala, lo stesso diMonroe, che dopo l’evento sarebbe stato rovinatosue curve prorompenti. “Ma perchè gliel’hanno dato?”, “Ma non avete visto che faceva fatica a salire sulle cosce?”: pioggia di critiche sui social per la star di Netflix che, sembra aver voluto staccare la spina e immergersi in un paradisiaco ambiente tropicale. In realtà, a smentire quanto verficatosi sull’iconico abito, ...

