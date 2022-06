Isola dei Famosi 2022 | chi sarà eliminato oggi 20 giugno? I sondaggi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 20 giugno 2022) La semifinale dell’dei, in ondalunedì 20, vede al televoto Mercedesz Henger e Nick Luciani. Il naufrago meno votato, se verrà seguito l’iter di tutte le ultime puntate, dovrebbe scontrarsi con Pamela Petrarolo su Playa Sgamadissima. Non è detto però che quest’ultimo televoto flash porti uno tra Pamela e lo sfidante in finale. Si preannunciano numerosi colpi di scena in vista dell’atto conclusivo di lunedì prossimo, in attesa di capire meglio qual è il futuro di Edoardo Tavassi, la cui presenza è a forte rischio dopo l’infortunio al ginocchio accusato proprio alla fine del percorso. Di seguito i risultati deisul televoto della puntata di, lunedì 20, dell’dei ...