In Francia il destino della maggioranza è tutto da decidere (Di lunedì 20 giugno 2022) Le elezioni legislative hanno davvero avuto le sembianze di un terzo turno presidenziale, come lo ha da subito definito Mélenchon. In campo non c’era soltanto l’elezione dei deputati, bensì il futuro e l’esistenza stessa del governo formato recentemente da Macron. I risultati hanno messo di fatto in crisi una maggioranza parlamentare – che poteva essere la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 giugno 2022) Le elezioni legislative hanno davvero avuto le sembianze di un terzo turno presidenziale, come lo ha da subito definito Mélenchon. In campo non c’era soltanto l’elezione dei deputati, bensì il futuro e l’esistenza stessa del governo formato recentemente da Macron. I risultati hanno messo di fatto in crisi unaparlamentare – che poteva essere la InsideOver.

Pubblicità

FrancescoSamma2 : Il che non vuol dire uscire dall'Europa. Vuol dire che l'Europa si vede costretta a fare i conti con le esigenze… - berardino : Il risultato elettorale in Francia peserà come un macigno in Europa, con AFD che aumenta nei sondaggi e FDI lo stes… - Normie_Rage : @Comunardo Uh? La stampa italiana stravede per Melenchon. La sua interpretazione della storia della Francia che int… - NicolettaFre : RT @LaVeritaWeb: Parla Laurent Obertone, autore del romanzo choc sul caos migratorio, «Guerriglia»: «In Francia abbiamo violenze tra bande… - eluccellini : RT @LaVeritaWeb: Parla Laurent Obertone, autore del romanzo choc sul caos migratorio, «Guerriglia»: «In Francia abbiamo violenze tra bande… -