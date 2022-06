Ettore | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 20 giugno 2022)deriva dalgreco ????? (Hèkt?r), latinizzato in Hector, e si basa sul termine ????? (hèkt?r, “che tiene forte”, “che sta saldo”), a sua volta derivante da ??? (èch?, “avere”, “tenere”, “possedere”). È undi matrice classica, che nell’Iliade di Omero viene portato dall’eroe troiano, figlio maggiore di Priamo, re di Troia, e di Ecuba, che viene ucciso in combattimento da Achille; da lui prende ilanche 624 Hektor, il più grande fra gli asteroidi troiani di Giove. Ilsi è ampiamente diffuso nel Nord Italia, e ha avuto maggiore incremento nel XIX secolo, dopo che Massimo D’Azeglio conferì prestigio alla figura storica diFieramosca, che divenne protagonista del suo romanzo omonimo. In Inghilterra, nella forma Hector, il ...