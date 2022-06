Esame Maturità 2022 al via mercoledì 22 giugno per 540mila studenti | portafortuna | santini e playlist prima delle prove

Pubblicità

unaChiaraAcaso : @_giadinaa l’esame di 3ª media l’ho già fatto e la struttura era più complessa della vostra, c’erano più prove. epp… - _giadinaa : @unaChiaraAcaso sono 07.. e comunque è sempre un esame e per la mia età è comunque difficile se devi fare la maturi… - kookcherrie : l'anno scorso tra due giorni avrei avuto l'esame della maturità ?? - IlDonnolo : @stayfoolish4 @Imbruttito2 @rickybization @vladiluxuria Io dico che presentare un docente uomo vestito da donna a u… - VanessaArdita2 : @zaynshappiness Anche io lo so che significa lo stress dello studio e l'esame di maturità gli orali io ci ho passat… -

di2022. A partire da mercoledì 22 giugno, 540mila studenti saranno impegnati in unche si svolgerà in modo quasi normale dopo due anni di Dad e pandemia. Dopo aver visto i numeri ...Gli esami disi svolgeranno, per la prima volta dopo la pandemia, in presenza sia per quanto riguarda le prove scritte che per l'orale, e coinvolgeranno tutti i sette distretti ...