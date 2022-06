Dybala, il retroscena: no ad un’altra società italiana per l’Inter (Di lunedì 20 giugno 2022) Dybala, dall’Argentina svelano: l’attaccante ha rifiutato la corte di un altro club italiano pur di unirsi ai nerazzurri Secondo quanto riferito da Tyc Sports, Paulo Dybala ha respinto al mittente la proposta della Roma, che aveva pensato a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Ora invece proseguono i contatti con l’Inter per limare gli ultimi dettagli così da ufficializzare il suo arrivo in nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022), dall’Argentina svelano: l’attaccante ha rifiutato la corte di un altro club italiano pur di unirsi ai nerazzurri Secondo quanto riferito da Tyc Sports, Pauloha respinto al mittente la proposta della Roma, che aveva pensato a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Ora invece proseguono i contatti conper limare gli ultimi dettagli così da ufficializzare il suo arrivo in nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

