Chiambretti cita l’ex compagna e chiede di ridurre l’assegno per la figlia: «Le entrate sono diminuite» (Di lunedì 20 giugno 2022) Piero Chiambretti, conduttore 66enne torinese, ha deciso di portare in tribunale l’ex compagna Federica Laviosa, 37 anni. Lo scopo? Come riporta La Stampa, per chiedere «la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia», che oggi ha 11 anni. In pratica avrebbe chiesto di versare non più tremila euro al mese, ma 800. Le sue entrate si sarebbero dimezzate. Chiambretti sarebbe quindi passato dai 55mila euro mensili del 2017 ai 26mila del 2021. Inoltre i rumors lo darebbero fuori anche dalla trasmissione Tiki Taka. Le altre spese resterebbero a carico di Chiambretti C’è da precisare che comunque le altre spese resterebbero in carico a Chiambretti. Ovvero l’affitto della casa da 180 metri quadri nel centro di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) Piero, conduttore 66enne torinese, ha deciso di portare in tribunaleFederica Laviosa, 37 anni. Lo scopo? Come riporta La Stampa, perre «la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della», che oggi ha 11 anni. In pratica avrebbe chiesto di versare non più tremila euro al mese, ma 800. Le suesi sarebbero dimezzate.sarebbe quindi passato dai 55mila euro mensili del 2017 ai 26mila del 2021. Inoltre i rumors lo darebbero fuori anche dalla trasmissione Tiki Taka. Le altre spese resterebbero a carico diC’è da precisare che comunque le altre spese resterebbero in carico a. Ovvero l’affitto della casa da 180 metri quadri nel centro di ...

