Caos M5S, Di Maio : "Attacchi immaturi". Conte: "Forte rammarico" (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - Espulsione da M5S rinviata, almeno per ora, per Luigi Di Maio nonostante il tema delle sanzioni disciplinari sia stato 'evocato' (anche se non esplicitamente) da alcuni partecipanti alla riunione. Al centro della discussione del Consiglio nazionale, convocato d'urgenza dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, proprio la posizione del ministro degli Esteri dopo le polemiche degli ultimi giorni. L'ex premier, secondo quanto appreso dall'Adnkronos, avrebbe espresso "Forte rammarico" per le esternazioni del titolare della Farnesina. Un intervento, quello di Conte, definito "molto equilibrato" da fonti pentastellate. Almeno per ora, quindi, nessun provvedimento di espulsione nei confronti di Di Maio, mentre il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle ha ribadito la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - Espulsione da M5S rinviata, almeno per ora, per Luigi Dinonostante il tema delle sanzioni disciplinari sia stato 'evocato' (anche se non esplicitamente) da alcuni partecipanti alla riunione. Al centro della discussione del Consiglio nazionale, convocato d'urgenza dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, proprio la posizione del ministro degli Esteri dopo le polemiche degli ultimi giorni. L'ex premier, secondo quanto appreso dall'Adnkronos, avrebbe espresso "" per le esternazioni del titolare della Farnesina. Un intervento, quello di, definito "molto equilibrato" da fonti pentastellate. Almeno per ora, quindi, nessun provvedimento di espulsione nei confronti di Di, mentre il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle ha ribadito la ...

