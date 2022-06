Caldo estremo, terzo anticiclone africano: previste punte di 43°C nel Foggiano e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia (Di lunedì 20 giugno 2022) punte di 38°C in Valpadana e 40°C/43°C nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Sono gli effetti del terzo anticiclone africano dell’estate 2022, che durerà almeno una settimana. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che il Nord sarà colpito per primo, seguito dalle regioni centrali e dalle zone meridionali. Nel giorno del solstizio d’estate, 21 giugno, in alcune città italiane si batteranno i record di temperatura massima che resistevano dall’estate del 2003. A Bologna, per esempio, sono previsti 36°C rispetto ai 34°C del 2003, così come a Milano e in molte città del Veneto e dell’Emilia. Al Centro-Sud le temperature cominceranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022)di 38°C in Valpadana e 40°C/neldellae della. Sono gli effetti deldell’estate 2022, che durerà almeno una settimana. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che il Nord sarà colpito per primo, seguito dalle regioni centrali e dallemeridionali. Nel giorno del solstizio d’estate, 21 giugno, in alcune città italiane si batteranno i record di temperatura massima che resistevano dall’estate del 2003. A Bologna, per esempio, sono previsti 36°C rispetto ai 34°C del 2003, così come a Milano e in molte città del Veneto e dell’Emilia. Al Centro-Sud le temperature cominceranno ...

