Antonio Capone ritrovato morto nella sua stanza d’albergo: è giallo a Marina di Camerota (Di lunedì 20 giugno 2022) Un vero e proprio giallo quello che arriva dalla provincia di Salerno, precisamente da Marina di Camerota. Parliamo di quello che è accaduto ad Antonio Capone: come è morto il giovane cuoco napoletano di 30 anni? Il decesso il 19 giugno 2022, era il suo giorno libero ma non era ancora uscito dalla sua stanza, una cosa anomala che ha messo in allarme alcuni amici che hanno deciso di andare a cercarlo. Mai avrebbero potuto immaginare di trovarlo ancora lì, purtroppo morto. Un giallo ancora senza risoluzione. Il giovane cuoco è stato ritrovato morto in quella stanza, era la stanza dell’albergo in cui lavorava. Gli amici di Antonio, non vedendolo uscire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 giugno 2022) Un vero e proprioquello che arriva dalla provincia di Salerno, precisamente dadi. Parliamo di quello che è accaduto ad: come èil giovane cuoco napoletano di 30 anni? Il decesso il 19 giugno 2022, era il suo giorno libero ma non era ancora uscito dalla sua, una cosa anomala che ha messo in allarme alcuni amici che hanno deciso di andare a cercarlo. Mai avrebbero potuto immaginare di trovarlo ancora lì, purtroppo. Unancora senza risoluzione. Il giovane cuoco è statoin quella, era ladell’albergo in cui lavorava. Gli amici di, non vedendolo uscire ...

