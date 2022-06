Ultime Notizie – M5S-Di Maio, Salvini: "Problema per governo" (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Non lo so, sono impegnato a seguire le tematiche delle famiglie, non metto becco in casa altrui. Sicuramente è un Problema per il governo e per l’Italia se vanno avanti a litigare per giorni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Zona Bianca su Retequattro rispondendo sull’ipotesi di espulsione di Luigi Di Maio dal M5S. ”Oggi ho fatto benzina a 2,40 euro al litro, la priorità per la Lega in questa settimana è di avere un nuovo decreto sconto benzina, luce e gas. Il governo entro l’8 luglio deve rinnovare lo sconto e affrontare il tema della siccità perché anche gli agricoltori aspettano dei ristori mentre i 5 Stelle stanno litigando”, ha aggiunto Salvini. Il leader della Lega si è soffermato sull’exploit di Marine Le Pen nelle elezioni legislative in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Non lo so, sono impegnato a seguire le tematiche delle famiglie, non metto becco in casa altrui. Sicuramente è unper ile per l’Italia se vanno avanti a litigare per giorni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoa Zona Bianca su Retequattro rispondendo sull’ipotesi di espulsione di Luigi Didal M5S. ”Oggi ho fatto benzina a 2,40 euro al litro, la priorità per la Lega in questa settimana è di avere un nuovo decreto sconto benzina, luce e gas. Ilentro l’8 luglio deve rinnovare lo sconto e affrontare il tema della siccità perché anche gli agricoltori aspettano dei ristori mentre i 5 Stelle stanno litigando”, ha aggiunto. Il leader della Lega si è soffermato sull’exploit di Marine Le Pen nelle elezioni legislative in ...

