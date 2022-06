Running | Obiettivo Tricolore 2022 omaggia ‘Casa Zanardi’ a Castel Maggiore

(Di domenica 19 giugno 2022), a distanza di due anni del terribile incidente del campione di paraciclismo. La staffetta di paraciclismo ideata da Alex Zanardi ha infatti attraversato nella mattinata di sabato 18 giugno il comune dove il fuoriclasse è cresciuto e ha iniziato a guidare i primi Go-Kart. Dopo l’arrivo,Lugi Zanetti, Francesco Demaio, Flavio Gaudiello e il triatleta Daniel Fontana hanno salutato anche la mamma di Zanardi, Anna, nella casa di via Dante Alighieri. La carovana diè partita da Imola e ha raggiunto e ha raggiunto il comune bolognese, proprio alla vigilia del secondo anniversario dall’incidente in handbike di Zanardi (19 giugno 2020). La tappa si è poi conclusa ...

