Rifugiati in Italia, nel 2021 oltre 900 persone si sono integrate grazie al riconoscimento dei titoli di studio (Di domenica 19 giugno 2022) sono oltre 900 i Rifugiati che nel 2021 si sono integrati in Italia grazie al riconoscimento del proprio titolo di studio. A dirlo, è il Centro di informazione su mobilità ed equivalenza accademiche, un ente che promuove anche attraverso il Consiglio d'Europa il riconoscimento dei titoli di studio a coloro che sono costretti ad abbandonare il loro Paese di provenienza per chiedere protezione altrove. "Abbiamo notato – spiega Cimea – che le persone che hanno ottenuto l'attestato di comparabilità o l'European Qualifications Passport for Refugees non solo hanno proseguito il percorso di studi in Università o hanno trovato un lavoro, ma si ...

