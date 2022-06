“Non cederemo mai il sud”: il piano di Zelensky per l’estate (Di domenica 19 giugno 2022) “Non cederemo il sud del Paese a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro”. Volodymyr Zelensky, rientrato dopo un breve viaggio proprio dal quadrante meridionale dell’Ucraina, ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi connazionali ma anche, anzi soprattutto, alla Russia. Il presidente ucraino ha infatti effettuato una visita a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 giugno 2022) “Nonil sud del Paese a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro”. Volodymyr, rientrato dopo un breve viaggio proprio dal quadrante meridionale dell’Ucraina, ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi connazionali ma anche, anzi soprattutto, alla Russia. Il presidente ucraino ha infatti effettuato una visita a InsideOver.

