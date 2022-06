Meteo settimana, temperature oltre il record: fino a quando dura (Di domenica 19 giugno 2022) Le previsioni Meteo per i prossimi giorni. Arriva Caronte, l’anticiclone africano: cosa ci aspetta Gli esperti del Meteo ci avevano avvertito. Ed ora è solo questione di ore. Dopo Scipione, ecco Caronte, così rinominato l’Anticiclone Africano che arriverà sull’Italia da lunedì 20 giugno e ci farà davvero sudare. Secondo le previsioni Meteo sarà infatti una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 19 giugno 2022) Le previsioniper i prossimi giorni. Arriva Caronte, l’anticiclone africano: cosa ci aspetta Gli esperti delci avevano avvertito. Ed ora è solo questione di ore. Dopo Scipione, ecco Caronte, così rinominato l’Anticiclone Africano che arriverà sull’Italia da lunedì 20 giugno e ci farà davvero sudare. Secondo le previsionisarà infatti una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

Alfonso0070 : RT @LaCnews24: Meteo, arriva l’anticiclone Caronte: si apre una settimana rovente anche il Calabria - morgangrenier1 : RT @Corriere: Meteo, inizia una settimana bollente: in Pianura Padana si toccheranno i 40 gradi - meteogiornaleit : Meteo Italia, temperatura, in settimana sino a 44 gradi - Corriere : Meteo, inizia una settimana bollente: in Pianura Padana si toccheranno i 40 gradi - ilmeteoit : #Video meteo in diretta: arriva #Caronte! #Inizio settimana con sole e caldo intenso; le previsioni -