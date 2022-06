L' Ucraina vieta libri e musica russi | Media | Comandanti Azov in prigione a Mosca | Kiev | I russi preparano offensiva a Sloviansk

(Di domenica 19 giugno 2022) Zelensky: 'Non cederemo a nessuno il sud del Paese'. Stoltenberg: 'La guerra potrebbe durare anni'. Per Medvedev l'Ue 'potrebbe sparire prima dell'ingresso di ...

Zelensky: 'Non cederemo a nessuno il sud del Paese'. Stoltenberg: 'La guerra potrebbe durare anni'. Per Medvedev l'Ue 'potrebbe sparire prima dell'ingresso di ......al 75% il volume giornaliero delle notizie e dei programmi di intrattenimento in linguadurante le trasmissioni radiofoniche. Il Parlamento ha approvato anche un disegno di legge chel'...La guerra è ormai al 116esimo giorno. Dopo i tagli del gas russo Berlino annuncia misure d'emergenza mentre Zelensky avverte: non cederemo a nessuno il sud del Paese. Medvedev torna all'attacco: "L'Ue ...(Adnkronos) – Bandita la riproduzione di musica russa in Ucraina e vietata l’importazione di libri da Russia, Bielorussia e territori temporaneamente occupati. Sono queste due delle decisioni assunte ...