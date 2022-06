Liverpool | Saunders | “Mane? Al Bayern sprecherà i suoi migliori anni”

(Di domenica 19 giugno 2022) Deanparla di Sadio. L’attaccante senegalese è destinato ad unirsi alMonaco e l’ex, ai microfoni di TalkSport, non nasconde i dubbi sulla sua decisione: “Non riesco a credere che se ne vada dal, non so come si sia arrivati a questo punto. Ha trent’, ha passato quasi tutta la sua carriera in questo club. E negli ultimi sei mesi ha giocato il suo calcio migliore di sempre, in alcuni momenti è stato inarrestabile e sempre tra idella squadra”. E ancora: “Segnerà parecchio. Vincono 5-0 tutte le setti, sono l’unica squadra che può vincere il campionato. Ma non sarà una sfida. Si metterà seduto, si accenderà un sigaro e giocherà con ilsenza dover strafare – aggiunge -. Gli ...

Pubblicità

Il Posticipo

"Sul podio, a Tokyo, ho pensato "mai più"". Ha pensato, Raven, a una conversazione con John Carlos: "Mi disse di fare qualcosa d'importante come lui e ...00- Brentford 3 - 0 15:00 ..."Sul podio, a Tokyo, ho pensato "mai più"". Ha pensato, Raven, a una conversazione con John Carlos: "Mi disse di fare qualcosa d'importante come lui e ...00- Brentford 3 - 0 15:00 ... Saunders attacca Manè: “Rovinerà i suoi migliori anni di carriera andando a giocare al Bayern…” Dean Saunders parla di Sadio Mane. L’attaccante senegalese è destinato ad unirsi al Bayern Monaco e l’ex Liverpool, ai microfoni di TalkSport, non nasconde i dubbi sulla sua decisione: “Non riesco a c ...According to Dean Saunders, who played as a striker for Liverpool in 1991, Sadio Mane’s imminent move to Bayern Munich is “not a challenge” for the star Senegalese winger. Speaking on talkSPORT, ...