GF Vip, Belen prende una decisione drastica: cosa farà se Antonino entrerà nella Casa (Di domenica 19 giugno 2022) Antonino Spinalbese non ha fatto mistero del corteggiamento insistente degli autori del Grande Fratello Vip 7, e ha lasciato intendere che il suo ingresso nella Casa di Cinecittà è possibile, anche se a certe condizioni (in primis, il cachet elevato). Questa notizia ha infastidito molto la ex Belen Rodriguez, la quale ha preso un’importante decisione: qualora Antonino entrerà al Grande Fratello Vip 7, non riceverà nessuna visita della loro bimba Luna Marì, né lettere o telefonate, perché la show girl non vuole in alcun modo che la piccola finisca nel polverone mediatico che travolge chi partecipa al programma e i loro familiari. Questa decisione dissuaderà Antonino dall’entrare nella Casa? Staremo a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 giugno 2022)Spinalbese non ha fatto mistero del corteggiamento insistente degli autori del Grande Fratello Vip 7, e ha lasciato intendere che il suo ingressodi Cinecittà è possibile, anche se a certe condizioni (in primis, il cachet elevato). Questa notizia ha infastidito molto la exRodriguez, la quale ha preso un’importante: qualoraal Grande Fratello Vip 7, non riceverà nessuna visita della loro bimba Luna Marì, né lettere o telefonate, perché la show girl non vuole in alcun modo che la piccola finisca nel polverone mediatico che travolge chi partecipa al programma e i loro familiari. Questadissuaderàdall’entrare? Staremo a ...

