Game of Thrones avrà un seguito con le vicende di Jon Snow interpretato da Kit Harington (Di domenica 19 giugno 2022) Il Trono di Spade ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, è indubbio, e altrettanto sicuro è che uno dei personaggi più amati, se non addirittura il favorito assoluto, è Jon Snow, interpretato da Kit Harington. Game of Thrones – Adobe StockIl personaggio di Jon Snow nella serie originale de Il Trono di Spade è cruciale ai fini dello svolgimento della storia, dal momento che sebbene sia presentato come il figlio bastardo di Eddard Stark, in realtà si tratta di Eagon Targaryen, uno dei legittimi eredi al Trono di Spade. E proprio questo personaggio mitico, che è riuscito a sopravvivere a tutte e 8 le stagioni di The Game of Thrones, sarà il protagonista di uno spin-off della serie originale, proprio incentrato su ... Leggi su computermagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Il Trono di Spade ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, è indubbio, e altrettanto sicuro è che uno dei personaggi più amati, se non addirittura il favorito assoluto, è Jonda Kitof– Adobe StockIl personaggio di Jonnella serie originale de Il Trono di Spade è cruciale ai fini dello svolgimento della storia, dal momento che sebbene sia presentato come il figlio bastardo di Eddard Stark, in realtà si tratta di Eagon Targaryen, uno dei legittimi eredi al Trono di Spade. E proprio questo personaggio mitico, che è riuscito a sopravvivere a tutte e 8 le stagioni di Theof, sarà il protagonista di uno spin-off della serie originale, proprio incentrato su ...

