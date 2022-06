Esercito Kiev: respinti con successo attacchi russi a Severodonetsk (Di domenica 19 giugno 2022) Le truppe ucraine hanno "respinto con successo" gli attacchi russi nei villaggi vicini a Severodonetsk, dove da settimane è in corso una sanguinosa battaglia. Lo ha reso noto l'Esercito ucraino."Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Le truppe ucraine hanno "respinto con" glinei villaggi vicini a, dove da settimane è in corso una sanguinosa battaglia. Lo ha reso noto l'ucraino."Le ...

Pubblicità

Piu_Europa : Siamo qui per portare sostegno incondizionato al popolo ucraino. Un popolo che si e' fatto esercito per respingere… - ilgalaverna : @p_paolaji @Frances39747547 Secondo me ignori la portata, gli obiettivi e i pericoli di questa guerra. Ti faccio s… - oznerol4 : RT @ultimenotizie: Nella notte la regione di #Odessa è stata attaccata dall'esercito russo con missili da crociera. Lo ha riferito il Coman… - NotizieTg : Kiev: missili russi su più fronti 8.55 La regione di Odessa è stata attaccata dall'esercito russo con missili da… - marialauraloi : RT @DonbassItalia: Un bambino nato nel 2009 è morto a causa dei bombardamenti da parte dell'esercito ucraino delle scuole di Donetsk. Quest… -