Elena Del Pozzo, resi noti gli esiti dell’autopsia: “la morte non è stata immediata” (Di domenica 19 giugno 2022) . Sono undici i colpi inferti alla bambina, uno quello letale Sono stati resi noti i primi esiti dell’autopsia sul corpo della piccola Elena Del Pozzo. Secondo il medico legale, la bambina «È stata colpita più di undici volte con un’arma, compatibile con coltello da cucina, che non è stata ancora trovata». Ma di questi undici colpi, uno solo è stato quello letale. Inoltre, è emerso un altro dato importante, ovvero che la «La morte della bambina non è stata immediata» e che l’ora del delitto può essere collocata a «Dopo più di un’ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13». Gli esiti dell’autopsia, a cui seguiranno anche altri esami per capire ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 giugno 2022) . Sono undici i colpi inferti alla bambina, uno quello letale Sono statii primisul corpo della piccolaDel. Secondo il medico legale, la bambina «Ècolpita più di undici volte con un’arma, compatibile con coltello da cucina, che non èancora trovata». Ma di questi undici colpi, uno solo è stato quello letale. Inoltre, è emerso un altro dato importante, ovvero che la «Ladella bambina non è» e che l’ora del delitto può essere collocata a «Dopo più di un’ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13». Gli, a cui seguiranno anche altri esami per capire ...

