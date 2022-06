Cassano e il passato da latin lover | A Roma piacevo molto alle donne Mi chiedevo cosa avessero bevuto

(Di domenica 19 giugno 2022) Ospite fisso della Bobo TV, Antonioha commentato la sua fama da conquistatore ai temi della: "Meglio che non dico nulla, fino a venticinque anni ho fatto un disastro. Per leero...

Pubblicità

lionpaki79 : @giampdisan Si riferisce al grande campione del passato cassano e al suo fedele Adani. Sicuro. -

Calcio News 24

... opinionista ma soprattutto grande protagonista della Bobo TV con Vieri, Ventola e. Lele ... Come riportato da Fanpage , Adani ha avuto modo di replicare a chi lo giudica per il suoda ...E' il nostro modo per fare la differenza e guardare al futuro, per unamigliore. Nessuno si ... avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nelle radici di ciò che ... Cassano contro De Laurentiis: «non ama le bandiere» Visti i rincari sulla bolletta energetica comunale, come i nuovi interventi sulla rete di pubblica illuminazione si coniugano con i sacrifici richiesti ai citta ...L’Istituto Comprensivo “B. Lanza - L. Milani” ha passato una giornata all’interno del parco che, dice l’insegnante Di Pressa «luoghi così sono da valorizzare e da promuovere» ...