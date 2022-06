Ambra Lombardo | la professoressa di Tiki Taka convola a nozze in gran segreto

Leggi su 361magazine

(Di domenica 19 giugno 2022) L’ex gieffinasi sposa a meno di un anno dal fidanzamento. Ecco con chi Ladita asabato 18 giugno con Lorenzo Cascino, l’uomo conosciuto nell’estate 2021 durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset Il matrimonio si è tenuto a Noto e per l’occasioneha sfoggiato un abito nuziale in pizzo con un lungo strascico. CHI E’ IL MARITO DI? Lorenzo Cascino è un imprenditore ed esperto di comunicazione aziendale. Lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home, con sede a Los Angeles. Per amore laha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi negli Stati Uniti. In ...