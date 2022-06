Accordo storico Eni-Qatar sul gas liquido. "Ma nell'immediato non cambia nulla" (Di domenica 19 giugno 2022) Gli esperti Tabarelli e Raimondi spiegano come l'intesa sia fondamentale per liberarci dalla dipendenza dal metano russo. Vale però per il futuro Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 giugno 2022) Gli esperti Tabarelli e Raimondi spiegano come l'intesa sia fondamentale per liberarci dalla dipendenza dal metano russo. Vale però per il futuro

Pubblicità

AnnaMilani6 : @MetaErmal ... dalla speranza. Solido e approfondito il contesto storico che mai prevarica sui personaggi e le lo… - BenettiStefano4 : @UnaGirovaga @Rosyfree74 @marattin sono d'accordo in parte, ma in quel momento storico, ossia mani pulite (1992) ,… - ANaturesio63bis : RT @umanesimo: Potrei capire l'Ucraina nella UE come contropartita nel quadro di un accordo diplomatico che segni la fine del conflitto, ma… - emigrante81 : RT @umanesimo: Potrei capire l'Ucraina nella UE come contropartita nel quadro di un accordo diplomatico che segni la fine del conflitto, ma… - npaoser : RT @umanesimo: Potrei capire l'Ucraina nella UE come contropartita nel quadro di un accordo diplomatico che segni la fine del conflitto, ma… -