Salgono i contagi, riecco i virologi: non è ora di finirla? - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 18 giugno 2022) RiSalgono i contagi , torniamo a sbandare nelle curve del Covid . Siamo tutti circondati da amici che sono riusciti a prenderlo quando il peggio sembrava archiviato ma non se la passano poi così male. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Ri, torniamo a sbandare nelle curve del Covid . Siamo tutti circondati da amici che sono riusciti a prenderlo quando il peggio sembrava archiviato ma non se la passano poi così male. ...

Pubblicità

infoitinterno : Covid, oggi 34.978 contagi in Italia. Salgono i ricoveri: il bollettino del 18 giugno 2022 - GazzettaSalerno : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 1.750.433 per 3.383 nuovi casi su 14.138 test complessivi esaminati in… - disinformate_it : RT @HuffPostItalia: Ft fa i conti: contagi e ricoveri salgono in tutta Europa. Ma in Italia si pensa a non isolare più i positivi https://t… - gazzettanapoli : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 1.750.433 per 3.383 nuovi casi su 14.138 test complessivi esaminati in… - sangermax : @Agenzia_Ansa Possibile che di questo casino Pandemico non siamo mai riusciti a capirci qualcosa o stare al passo m… -