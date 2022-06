Putin rilancia la sfida all'Occidente: 'Finito il dominio Usa'. Zakharova: 'L'Ucraina con quei confini, non esiste più' (Di sabato 18 giugno 2022) - Le parole della portavoce del ministero degli Esteri a poche ore dall'attacco del capo del Cremlino alla Casa Bianca: 'L'era dell'ordine mondiale unipolare è finita nonostante tutti i tentativi di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 giugno 2022) - Le parole della portavoce del ministero degli Esteri a poche ore dall'attacco del capo del Cremlino alla Casa Bianca: 'L'era dell'ordine mondiale unipolare è finita nonostante tutti i tentativi di ...

Pubblicità

Miki_2313 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, ancora morti nei bombardamenti | Merkel non esclude di mediare, 'ma non ora' | Scholz rilancia: 'Si parli con… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, ancora morti nei bombardamenti | Merkel non esclude di mediare, 'ma non ora' | Scholz rilancia: 'Si parli con… - MediasetTgcom24 : Ucraina, ancora morti nei bombardamenti | Merkel non esclude di mediare, 'ma non ora' | Scholz rilancia: 'Si parli… - Davide19663174 : @Ferdina66800856 @LazzariAmbrogio Questa è la propaganda Putiniana che Putin rilancia ai russi per giustificare 'l'… - balldontliedude : Esempio: Lara Logan ripete la narrativa russa, viene rilanciata da Russia Today, un filo russo nostrano rilancia le… -