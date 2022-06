MotoGP Germania | Rins dice basta | weekend finito

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO DAVANTI A TUTTI ? Pecco vicino, Morbido quinto I risultati ? - SkySportMotoGP : ? Passano Diggia e Bezz ? Bastianini fuori dal Q2 I risultati ? - thelastcornerit : MotoGP, GP Germania: Bagnaia conquista la pole al Sachsenring, sorpresa Di Giannantonio - - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, #GermanGP 2022. Francesco #Bagnaia arpiona la pole position, ma Fabio #Quartararo è appena alle sue spalle https://… -

Di fianco a lui in griglia il campione del mondo in carica Quartararo, Chiude la prima fila il francese ...Ecco la griglia completa del GP, la gara domenica 19 giugno in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW e in chiaro su ...Non dovrò fare nessun errore, Bagnaia va più veloce nel quarto settore”. Così Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto nella qualifica del ...Alyoska Costantino | Su una pista corta come quella del Sachsenring, una minima sbavatura in una qualifica MotoGP può costare parecchio; tuttavia, Francesco ...