Mertens: "Non so se giocherò al Napoli o in un altro club'' (Di sabato 18 giugno 2022) Mertens: "Non so dove giocherò, non ho avuto offerte, spero di restare a Napoli" Dries Mertens, 35enne attaccante del Napoli con il contratto in scadenza e nelle ultime settimane accostato anche alla Roma e alla Lazio e recentemente anche all’Anversa, ha parlato a HLN Sport. L'accordo con il club azzurro per il rinnovo non c'è stato e ora il suo futuro è ancora da definire. Queste le sue parole: "Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient'altro. Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se giocherò al Napoli o in un altro club – afferma Mertens- Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Ovviamente spero di rimanere a Napoli. Non ho ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 18 giugno 2022): "Non so dove, non ho avuto offerte, spero di restare a" Dries, 35enne attaccante delcon il contratto in scadenza e nelle ultime settimane accostato anche alla Roma e alla Lazio e recentemente anche all’Anversa, ha parlato a HLN Sport. L'accordo con ilazzurro per il rinnovo non c'è stato e ora il suo futuro è ancora da definire. Queste le sue parole: "Io spero di restare al, ma non dico nient'. Non so ancora dove andrò a giocare. Non so sealo in un– afferma- Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Ovviamente spero di rimanere a. Non ho ...

