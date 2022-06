Madri che uccidono i figli, da Loris Stival alla piccola Elena Del Pozzo: la lunga scia dell’orrore (Di sabato 18 giugno 2022) Omicidio La morte della piccola Elena Del Pozzo, uccisa da sua madre, ci mette di fronte all’ennesima tragedia familiare e al più atroce dei reati: l’infanticidio. Dall’omicidio del piccolo Loris al delitto di Cogne: ripercorriamo insieme i delitti più efferati degli ultimi anni, commessi dalle Madri delle giovani vittime. Omicidio di Cogne Era il 30 gennaio del 2002 quando Annamaria Franzoni chiese l’intervento di un’ambulanza, perché al rientro a casa – era uscita qualche secondo per accompagnare il figlio più grande alla fermata del bus – trovò il piccolo Samuele in una pozza di sangue. “Vomita sangue” disse la madre del bambino al telefono con un operatore. Quando i soccorsi giunsero nella villetta a Montroz, nella ... Leggi su howtodofor (Di sabato 18 giugno 2022) Omicidio La morte dellaDel, uccisa da sua madre, ci mette di fronte all’ennesima tragedia familiare e al più atroce dei reati: l’infanticidio. Dall’omicidio del piccoloal delitto di Cogne: ripercorriamo insieme i delitti più efferati degli ultimi anni, commessi dalledelle giovani vittime. Omicidio di Cogne Era il 30 gennaio del 2002 quando Annamaria Franzoni chiese l’intervento di un’ambulanza, perché al rientro a casa – era uscita qualche secondo per accompagnare ilo più grandefermata del bus – trovò il piccolo Samuele in una pozza di sangue. “Vomita sangue” disse la madre del bambino al telefono con un operatore. Quando i soccorsi giunsero nella villetta a Montroz, nella ...

