John Malkovich | chi è la compagna italiana Nicoletta Peyran | “Colpo di fulmine sul set”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 giugno 2022)da anni dell’attore americano, madre delle sue due figlie è nata e cresciuta in Piemonte, ha studiato le culture orientali e per molto tempo ha lavorato come aiuto regista. È stato sul set di un film che i due si sono conosciuti. La lavorazione de Il tè nel deserto ha fatto scattare la scintilla di quella che è una intensa storia d’amore. Malkovich era stato già sposato con Glenne Headly (1982), ma il matrimonio era andato in fumo nel 1988 quando lui aveva avuto una storia con Michelle Pfeiffer incontrata durante Le relazioni pericolose.l’ha conosciuta l’anno dopo e tra loro è nata una storia profonda e molto intensa., chi è la...