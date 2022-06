Il capo di Sberbank che smentisce Putin in diretta | «Dieci anni per riprenderci dalle sanzioni»

Pubblicità

Corriere : Il numero uno dei banchieri russi smentisce Putin: «Dieci anni per riprenderci dalle sanzioni» - marmanyoro : RT @Ci1812: Il capo di Sberbank smentisce Putin e dice che ci vorranno 10 anni affinché la Russia si riprenda dalle sanzioni. Noi siamo fo… - smilypapiking : RT @Ci1812: Il capo di Sberbank smentisce Putin e dice che ci vorranno 10 anni affinché la Russia si riprenda dalle sanzioni. Noi siamo fo… - angelicapenny : RT @Ci1812: Il capo di Sberbank smentisce Putin e dice che ci vorranno 10 anni affinché la Russia si riprenda dalle sanzioni. Noi siamo fo… - salfasanop : RT @Ci1812: Il capo di Sberbank smentisce Putin e dice che ci vorranno 10 anni affinché la Russia si riprenda dalle sanzioni. Noi siamo fo… -

di Marco Imarisio Gli studi di: il Pil russo giù del 7 per cento nel 2022 e del 10,3% nel 2023. Il leader kazako: non ... Con ildel Cremlino che gli sedeva accanto, Qasim Tokaev, ...E proprio l'amministratore delegato di, Herman Gref, si è sentito in dovere ...Scovata in Olanda una spia russa: aveva l'obiettivo di scoprire presso l'Aia documenti riservati sui crimini di guerra in Ucraina ...LO SCONTRO Putin, il capo di Sberbank lo smentisce: «Ci vorranno dieci. ESTERI Guerra, la diretta. A raccontarlo è un soldato mentre parla con la moglie: la conversazione è stata intercettata dalla Sb ...