F1 | Gp del Canada 2022 | pole a Verstappen La griglia di partenza - Sport - Formula1 - quotidiano net

AGI - Max Verstappen conquista la pole positionGran Premio. Sul circuito umido di Montreal (bagnato estremo in partenza e quasi asciutto a fine sessione), l'olandese gira più veloce di tutti fermando il cronometro sull'1'21''299. In prima fila con ...Max Verstappen conquista la pole positionGran Premio. Sul circuito umido di Montreal (bagnato estremo in partenza e quasi asciutto a fine sessione), l'olandese gira più veloce di tutti fermando il cronometro sull'1'21''299. In prima fila con ...Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP del Canada, la prima sulla pista di Montreal, col tempo di 1.21.299 Il pilota olandese della Red Bull non ha disatteso le aspettative. Dopo aver ...MONTREAL - Altra buona qualifica da parte di Carlos Sainz, che non ha centrato la prima fila del Gp del Canada, ma può comunque accontentarsi di un buon terzo posto. Partirà dunque dalla terza casella ...